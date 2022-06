Francesca Ferragni, la sorella di Chiara, ha partorito: il dolce annuncio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Francesca Ferragni ha partorito Fiocco azzurro in casa Ferragni! Arriva una bellissima notizia, che renderà entusiasti di sicuro anche i piccoli Leone e Vittoria. A dicembre del 2021 Francesca Ferragni, sorella dell’influencer Chiara, ha informato tutti, insieme al compagno Riccardo Nicoletti, di aspettare un bebè. Un annuncio che ha mandato in visibilio l’intera famiglia, felice L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 22 giugno 2022)haFiocco azzurro in casa! Arriva una bellissima notizia, che renderà entusiasti di sicuro anche i piccoli Leone e Vittoria. A dicembre del 2021dell’influencer, ha informato tutti, insieme al compagno Riccardo Nicoletti, di aspettare un bebè. Unche ha mandato in visibilio l’intera famiglia, felice L'articolo proviene da Novella 2000.

