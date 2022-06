Francesca Ferragni, è nato il figlio Edoardo. Chiara: ‘Benvenuto in famiglia’ (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un’altra bellissima notizia in casa ‘Ferragni’. Dopo l’annuncio di Amadeus, che pochi giorni fa ha detto agli italiani che Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice della prima e ultima serata del Festival di Sanremo 2023, ora l’imprenditrice digitale, così come tutti la sua famiglia, è felicissima. Il motivo? Poco fa è nato il suo primo nipotino, Edoardo, figlio della sorella Francesca e di Riccardo. View this post on Instagram A post shared by Francesca Ferragni (@fraFerragni) Francesca Ferragni ha partorito Francesca Ferragni, che nella vita ha deciso di seguire le orme del padre e di diventare una dentista, ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un’altra bellissima notizia in casa ‘’. Dopo l’annuncio di Amadeus, che pochi giorni fa ha detto agli italiani chesarà la co-conduttrice della prima e ultima serata del Festival di Sanremo 2023, ora l’imprenditrice digitale, così come tutti la sua famiglia, è felicissima. Il motivo? Poco fa èil suo primo nipotino,della sorellae di Riccardo. View this post on Instagram A post shared by(@fraha partorito, che nella vita ha deciso di seguire le orme del padre e di diventare una dentista, ha ...

forelskext : Ma francesca ferragni ha partoritoo - CorriereCitta : #FrancescaFerragni, è nato il figlio #Edoardo. Chiara: 'Benvenuto in famiglia' - ila_bonanomi : RT @SereLalita: Ma in che senso Francesca Ferragni ha già partorito???? Sembra ieri che ha annunciato la gravidanza - SereLalita : Ma in che senso Francesca Ferragni ha già partorito???? Sembra ieri che ha annunciato la gravidanza - DonnaGlamour : Francesca Ferragni ha partorito: Chiara Ferragni è diventata zia -