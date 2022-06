Francesca Ferragni è diventata mamma per la prima volta | è nato Edoardo

(Di mercoledì 22 giugno 2022) La sorella minore di Chiara e il futuro sposo Riccardo Nicoletti hanno annunciato l'arrivo del loro primo figlio con un post su Instagram: «Ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi», si legge a corredo di tre tenere foto che li ritraggono in ospedale col bebè

Pubblicità

xseawaves : ma il figlio di francesca ferragni sembra un bambolotto che amore - Claudiamarameo : Il bambino di Francesca Ferragni è bellissimo, bello proprio ???? - Letyshh77 : RT @SereLalita: Ma in che senso Francesca Ferragni ha già partorito???? Sembra ieri che ha annunciato la gravidanza - infoitcultura : Francesca Ferragni è diventata mamma, è nato Edoardo - infoitcultura : Francesca Ferragni ha partorito: è nato il figlio Edoardo -

di Redazione Spettacoli I genitori,e Riccardo Nicoletti, si sposeranno a fine estate "Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi"., sorella di Chiara ...... Leggi anche Chiaradiventa zia per la prima volta: la sorellaha partorito! E su una sua possibile partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello Vip , il reality show ...Dopo tanta attesa, è nato il piccolo Edo. La bellissima notizia è stata pubblicata sui social direttamente dalla neo mamma Francesca Ferragni ...Ieri è nato Edoardo, il figlio di Francesca Ferragni, la sorella di Chiara, fiocco azzurro in casa Ferragini dunque. Francesca è l'unica delle sorelle Ferragni ad aver seguito… Leggi ...