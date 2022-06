Francesca Ferragni è diventata mamma | è nato Edoardo | le tenere foto di famiglia

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Un'emozione dopo l'altra in casa, dopo l'annuncio della co-conduzione di Chiara al Festival di Sanremo ecco che, la più grande delle sorelle, su Instagram annuncia la nascita del suo primo figlio. La...

Pubblicità

laprovinciacr : #Cremona Fiocco azzurro in casa Ferragni: nato Edoardo, figlio di Francesca - repubblica : Chiara Ferragni diventa zia. È nato Edoardo, figlio della sorella Francesca - FQMagazineit : Chiara Ferragni, è nato il nipote Edoardo. L’annuncio della sorella Francesca: “Non riusciamo a credere che ti abbi… - RegalinoV : Francesca Ferragni è diventata mamma: è nato Edoardo - chiarabottino_ : MI AMMAZZOOOOOOOO FRANCESCA FERRAGNI HA PARTORITOOOOOOOOOOOOO -

... "alterato" dall'appello social di: "Votateli", aveva scritto l'imprenditrice per sostenere il marito, Fedez, in gara conMichielin. E la coppia ha scalato la classifica. E lo ha ...... Chiara- Unposted (2019), che parla della sua famiglia cremonese e delle due sorelle, ... in coppia conMichielin. Edizione poi vinta dai Måneskin. Una favola interrotta ...É nato il figlio di Francesca Ferragni e Ricky Nicoletti: la coppia ha annunciato il lieto evento tramite un post sui social. La sorella di Chiara Ferragni Francesca è diventata mamma: tramite un ...Francesca Ferragni è diventata mamma! E’ stata proprio lei ad annunciarlo sui social, questa mattina. Pochi minuti fa il primo post mentre coccola il suo Edoardo. Il piccolo è nato il 21 giugno. Tre ...