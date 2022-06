Francesca Ferragni è diventata mamma | “Benvenuto al mondo | Edoardo!”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Fiocco azzurro pere Riccardo Nicoletti. La sorella di Chiarae il suo compagno sono diventati ieri genitori del piccolo Edoardo. L’annuncio è stato dato direttamente dalla coppia attraverso un dolcissimo post su Instagram: 21/06/2022 –alEdoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi ?? View this post on Instagram A post shared by(@fra) Subito dopo aver pubblicato la foto, i due neogenitori sono stati sommersi da una valanga di auguri dai loro follower ma anche da personaggi noti come Costanza Caracciolo, Ivana Mrazova e Beatrice Valli.aveva svelato la dolce attesa ...