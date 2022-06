FOTO: Mandy Rose diventa “capitano” di yacht e si mostra in splendida forma (Di mercoledì 22 giugno 2022) Mandy Rose è una presenza importante nella WWE. La sua personalità e le sue trovate sono cambiate nel corso degli anni. Tuttavia, riesce a mantenere la sua essenza e a brillare. Uno dei più grandi cambiamenti è avvenuto dopo la sua completa trasformazione a NXT 2.0. La Rose pubblica spesso sui social media delle FOTO di se stessa che la ritraggono in atteggiamenti provocanti per i fan. È una forma artistica, perché mostra una netta evoluzione dei suoi continui e affascinanti cambiamenti stilistici. Comandi! La diva della WWE è andata su Instagram e ha dichiarato di essere il capitano di uno yacht in giro per il mare: “Ora sono io il capitano”. La diva ha ricevuto parecchie attenzioni al riguardo. Mentre ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 22 giugno 2022)è una presenza importante nella WWE. La sua personalità e le sue trovate sono cambiate nel corso degli anni. Tuttavia, riesce a mantenere la sua essenza e a brillare. Uno dei più grandi cambiamenti è avvenuto dopo la sua completa traszione a NXT 2.0. Lapubblica spesso sui social media delledi se stessa che la ritraggono in atteggiamenti provocanti per i fan. È unaartistica, perchéuna netta evoluzione dei suoi continui e affascinanti cambiamenti stilistici. Comandi! La diva della WWE è andata su Instagram e ha dichiarato di essere ildi unoin giro per il mare: “Ora sono io il”. La diva ha ricevuto parecchie attenzioni al riguardo. Mentre ...

