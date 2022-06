Forte terremoto in Afghanistan, almeno 250 morti (Di mercoledì 22 giugno 2022) Islamabad, 22 giu. (Adnkronos/Europa Press) - In Afghanistan un Forte terremoto ha fatto almeno 250 morti. Lo riporta la Bbc che cita un funzionario locale del Paese dallo scorso agosto di nuovo in mano ai Talebani. Immagini diffuse sui social media mostrano case distrutte e feriti sulle barelle nella provincia di Paktika. Alla Bbc il funzionario locale ha parlato di oltre 250 morti, sottolineando che si tratta di un bilancio provvisorio che potrebbe aggravarsi, e di più di 150 feriti. Lo United States Geological Survey (Usgs) ha registrato la scossa di magnitudo 5.9 a circa 46 chilometri dalla città di Khost, nel sudest dell'Afghanistan, a una profondità di 51 chilometri. La scossa è stata avvertita anche nel vicino Pakistan. Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Islamabad, 22 giu. (Adnkronos/Europa Press) - Inunha fatto250. Lo riporta la Bbc che cita un funzionario locale del Paese dallo scorso agosto di nuovo in mano ai Talebani. Immagini diffuse sui social media mostrano case distrutte e feriti sulle barelle nella provincia di Paktika. Alla Bbc il funzionario locale ha parlato di oltre 250, sottolineando che si tratta di un bilancio provvisorio che potrebbe aggravarsi, e di più di 150 feriti. Lo United States Geological Survey (Usgs) ha registrato la scossa di magnitudo 5.9 a circa 46 chilometri dalla città di Khost, nel sudest dell', a una profondità di 51 chilometri. La scossa è stata avvertita anche nel vicino Pakistan.

Pubblicità

rossrd : RT @ROBZIK: Forte #terremoto in #Afghanistan nella provincia di #Paktika. Si contano già 255 morti. - micaelaanna07 : 255 morti e 150 feriti in un forte terremoto nel sud-est dell'#Afghanistan ??????.Fonte L. Udler - Rom_Lisa : RT @ROBZIK: Forte #terremoto in #Afghanistan nella provincia di #Paktika. Si contano già 255 morti. - mannocchia : RT @ROBZIK: Forte #terremoto in #Afghanistan nella provincia di #Paktika. Si contano già 255 morti. - italiaserait : Forte terremoto in Afghanistan, almeno 250 morti -