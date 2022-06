Forte terremoto in Afghanistan, 1.000 morti solo nella provincia di Paktika (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA – Forte terremoto in Afghanistan. Il sisma, che la notte scorsa ha colpito il Paese, dallo scorso agosto di nuovo in mano ai Talebani, ha fatto centinaia di morti e feriti con un bilancio che aumenta di ora in ora. Circa mille persone sono morte e altre 1.500 sono rimaste ferite solo nella provincia di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il sisma de L’Aquila 12 anni dopo, il ricordo del rugby Scossa di terremoto in Lombardia oggi 18 dicembre 2021 Scossa di terremoto in Grecia oggi 16 gennaio 2022 terremoto di magnitudo 5.3 colpisce Haiti, almeno due morti terremoto di magnitudo 3.6 in ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA –in. Il sisma, che la notte scorsa ha colpito il Paese, dallo scorso agosto di nuovo in mano ai Talebani, ha fatto centinaia die feriti con un bilancio che aumenta di ora in ora. Circa mille persone sono morte e altre 1.500 sono rimaste feritedi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il sisma de L’Aquila 12 anni dopo, il ricordo del rugby Scossa diin Lombardia oggi 18 dicembre 2021 Scossa diin Grecia oggi 16 gennaio 2022di magnitudo 5.3 colpisce Haiti, almeno duedi magnitudo 3.6 in ...

