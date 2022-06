Ford | futuro 100% elettrico e connesso in Europa a Valencia la prossima architettura elettrica

(Di mercoledì 22 giugno 2022)inha annunciato un altro passo avanti verso uncompletamente, confermando di aver scelto il suo stabilimento di, in Spagna, come sito per as semblare modelli ...

I piani diper ilcompletamente elettrico in Europa supportano l'obiettivo globale di oltre 2 milioni di produzione annua di veicoli elettrici entro il 2026 e un margine EBIT rettificato ..."Dovremo intraprendere una ristrutturazione significativa in entrambi gli stabilimenti", ha commentato Rowley, lasciando molta incertezza suldei dipendenti. Attualmenteimpiega 6.000 ...L'architettura di prossima generazione è un passo fondamentale nella trasformazione di Ford in Europa per raggiungere un futuro completamente elettrico e costruire un business fiorente, fornendo un ...Ford in Europa ha annunciato un altro passo avanti verso un futuro completamente elettrico, confermando di aver scelto il suo stabilimento di Valencia, in Spagna, come sito per assemblare modelli ...