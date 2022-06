Pubblicità

QN Motori

Il digitale si fa strada al Future Lab AlFestival of Speed 2022,dimostra anche come la robotica avanzata e le tecnologie di automazione possano integrarsi con i prodotti e servizi ...Sfumando i confini tra il mondo online e offline, GRID Legends parteciperà alFestival of Speed dal 23 al 26 giugno in collaborazione con il Team Fordzilla, il primo team di esports di... Ford al Goodwood col SuperVan elettrico e col Very Gay Raptor There’s more though and as the real and virtual worlds combine, blurring the lines between the online and offline world, GRID Legends will also be attending Goodwood Festival of Speed during June 23rd ...Le versioni innovative dei veicoli commerciali del market leader Ford, sviluppate dalla divisione Ford Performance, sono pronte a conquistare il pubblico del Goodwood Festival of Speed 2022, in progra ...