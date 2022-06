Fondi Pnrr per il Sud, a che punto siamo? Eurapromez, focus con i big dell’economia campana a Caserta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Eurapromez chiama a raccolta (venerdì 24 giugno, all’l’Hotel Vanvitelli di Caserta) “i migliori imprenditori campani del settore manifatturiero e del settore agricolo ed alcuni campioni nazionali della distribuzione come Decò Italia, Multicedi per un dibattito sul Pnrr, e in particolare sui progetti maturati nell’area meridionale al fine di muovere l’economia locale storicamente incapace di fare coesione” per lo sviluppo”. Il dibattito, si legge ancora nella nota di Eurapromez “punterà a capire se nell’azione di realizzazione del Pnrr c’è anche la coerenza territoriale del progetto, registrando a tutt’oggi, ancora una ingenerosa latenza sul fronte della coesione sociale”. “Certamente la classe politica e governante sul territorio – prosegue il comunicato – non aiuta con i suoi comportamenti ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 giugno 2022)chiama a raccolta (venerdì 24 giugno, all’l’Hotel Vanvitelli di) “i migliori imprenditori campani del settore manifatturiero e del settore agricolo ed alcuni campioni nazionali della distribuzione come Decò Italia, Multicedi per un dibattito sul, e in particolare sui progetti maturati nell’area meridionale al fine di muovere l’economia locale storicamente incapace di fare coesione” per lo sviluppo”. Il dibattito, si legge ancora nella nota di“punterà a capire se nell’azione di realizzazione delc’è anche la coerenza territoriale del progetto, registrando a tutt’oggi, ancora una ingenerosa latenza sul fronte della coesione sociale”. “Certamente la classe politica e governante sul territorio – prosegue il comunicato – non aiuta con i suoi comportamenti ...

