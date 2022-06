Fisco, scintille sul catasto: la riforma al voto finale ma la maggioranza si spacca sulla casa (Di mercoledì 22 giugno 2022) La riforma del Fisco arriva al voto finale. Oggi il testo sarà votato in aula alla Camera. Ma la discussione di ieri ha fatto riemergere le fortissime tensioni delle varie anime che reggono il... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ladelarriva al. Oggi il testo sarà votato in aula alla Camera. Ma la discussione di ieri ha fatto riemergere le fortissime tensioni delle varie anime che reggono il...

Pubblicità

be_marconi : RT @LaVeritaWeb: Forte del successo elettorale, la Meloni sfida gli alleati: «Uscite dal governo». Il banco di prova per i nuovi equilibri… - PappaletteraF : RT @LaVeritaWeb: Forte del successo elettorale, la Meloni sfida gli alleati: «Uscite dal governo». Il banco di prova per i nuovi equilibri… - magicamirta : RT @LaVeritaWeb: Forte del successo elettorale, la Meloni sfida gli alleati: «Uscite dal governo». Il banco di prova per i nuovi equilibri… - francescolett11 : RT @LaVeritaWeb: Forte del successo elettorale, la Meloni sfida gli alleati: «Uscite dal governo». Il banco di prova per i nuovi equilibri… - LaVeritaWeb : Forte del successo elettorale, la Meloni sfida gli alleati: «Uscite dal governo». Il banco di prova per i nuovi equ… -