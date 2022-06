Fisco, scatta la caccia grossa: dopo il Covid... gli onesti che verranno massacrati (Di mercoledì 22 giugno 2022) Avete incassato un bonus o sfruttato una detrazione fiscale? Durante la fase della pandemia gli aiuti pubblici sono stati per molti una manna dal cielo, hanno evitato fallimenti, consentito di arrivare alla fine del mese, protetto i livelli occupazionali, ma ora chi ha intascato i quattrini rischia grosso. Già, perché malgrado i governi continuino a considerare il sussidio lo strumento migliore per dare una mano a famiglie e imprese (si potrebbero sempre tagliare le tasse, tanto per dirne una), per il Fisco tutti quelli che lo percepiscono sono potenziali evasori da stanare. E nei prossimi mesi saranno i primi della lista nera in mano agli ispettori. Ad annunciare la nuova ondata di controlli e verifiche contro i presunti furbetti del bonus è la circolare dell'Agenzia delle entrate, diffusa ieri, sugli Indirizzi operativi e le linee guida per il 2022. Nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Avete incassato un bonus o sfruttato una detrazione fiscale? Durante la fase della pandemia gli aiuti pubblici sono stati per molti una manna dal cielo, hanno evitato fallimenti, consentito di arrivare alla fine del mese, protetto i livelli occupazionali, ma ora chi ha intascato i quattrini rischia grosso. Già, perché malgrado i governi continuino a considerare il sussidio lo strumento migliore per dare una mano a famiglie e imprese (si potrebbero sempre tagliare le tasse, tanto per dirne una), per iltutti quelli che lo percepiscono sono potenziali evasori da stanare. E nei prossimi mesi saranno i primi della lista nera in mano agli ispettori. Ad annunciare la nuova ondata di controlli e verifiche contro i presunti furbetti del bonus è la circolare dell'Agenzia delle entrate, diffusa ieri, sugli Indirizzi operativi e le linee guida per il 2022. Nel ...

