Firenze | turista sale sulla Cupola di Brunelleschi e muore

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Unstatunitense di 67 anni si è sentito male mentre si trovava in cima alladeldel Duomo die nonostante i soccorsi, peraltro complicati dall’altezza, è arrivato morto in ospedale. Stamani alle ore 8:50 in cima alla, nella terrazza panoramica, a circa 91 metri di altezza, il cittadino americano ha accusato un malore. Immediatamente il personale presente in servizio ha chiamato i soccorsi (sono intervenute due autoambulanze e un’automedica rispettivamente una della Croce Rossa e una della Misericordia). Successivamente sono intervenuti i vigili del fuoco con attrezzature e mezzi adeguati per soccorrere il(una scala aerea era presente adiacente alla Cattedrale lato porta dei Canonici). Dopo le ore 11.00 il ...