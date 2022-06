Firenze: senza mascherina e senza bilietto, aggredisce i controllori della tramvia. Fermato e denunciato un senegalese (Di mercoledì 22 giugno 2022) Firenze - Ieri pomeriggio, 21 giugno 2022, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo per identificazione e denunciato un cittadino senegalese di 23 anni per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, rifiuto di declinare le proprie generalità e interruzione di pubblico servizio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 giugno 2022)- Ieri pomeriggio, 21 giugno 2022, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo per identificazione eun cittadinodi 23 anni per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, rifiuto di declinare le proprie generalità e interruzione di pubblico servizio L'articolo proviene daPost.

