Firenze, malore fatale sulla Cupola di Brunelleschi: uomo muore a 67 anni - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 22 giugno 2022) È deceduto il turista colpito da malore sulla terrazza del Duomo Per approfondire : Articolo : Firenze, ha un malore sulla Cupola di Brunelleschi: complesse le operazioni di salvataggio È deceduto il ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 giugno 2022) È deceduto il turista colpito daterrazza del DPer approfondire : Articolo :, ha undi: complesse le operazioni di salvataggio È deceduto il ...

qn_lanazione : La vacanza si è trasformata in tragedia, l'uomo aveva 67 anni - iltirreno : Il turista statunitenze si trovava nella terrazza panoramica, a circa 91 metri di altezza - RADIOBRUNO1 : Per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare #Firenze #turista #malore #RadioBruno #22giugno - antonellacirce1 : RT @PFiamingo: ?? CHI TACE, ACCONSENTE... 'Malore improvviso', muore un altro 17enne: l’emergenza silenziosa di cui nessuno parla. E il gove… - occhio_notizie : Il turista 67enne, secondo una prima ipotesi, si sarebbe sentito male a causa delle temperature meteo troppo alte -