Fiorentina, Vincenzo Italiano pronto a firmare il rinnovo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Vincenzo Italiano pronto a firmare il rinnovo con la Fiorentina. Dopo l’incontro di martedì 21 giugno tra i dirigenti del club viola e gli agenti di Italiano, il tecnico è atterrato all’aeroporto Galileo-Galilei di Pisa. Italiano è rientrato in Toscana dopo alcuni giorni di vacanza in Sicilia e nella giornata di mercoledì è prevista la firma del contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2024, con opzione fino al 2025. Nessuna dichiarazione rilasciata dall’allenatore viola all’arrivo in aeroporto. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022)ilcon la. Dopo l’incontro di martedì 21 giugno tra i dirigenti del club viola e gli agenti di, il tecnico è atterrato all’aeroporto Galileo-Galilei di Pisa.è rientrato in Toscana dopo alcuni giorni di vacanza in Sicilia e nella giornata di mercoledì è prevista la firma del contratto che lo legherà allafino al 2024, con opzione fino al 2025. Nessuna dichiarazione rilasciata dall’allenatore viola all’arrivo in aeroporto. SportFace.

