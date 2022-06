Fiorentina | UFFICIALE il rinnovo di Italiano con adeguamento economico

Pubblicità

DiMarzio : .@acffiorentina: ufficiale il rinnovo di #Italiano - MetalMetthiu78 : RT @FiorentinaZone: Ufficiale il rinnovo di Mister #Italiano con la #Fiorentina. #SpaceViola #FiorentinaZone - TMit_news : Ufficiale: #Italiano rinnova ??? con la #Fiorentina ?? fino al 2024 con opzione per un'altra stagione!… - Igorismo98 : RT @SpaceViola_: ?? UFFICIALE Vincenzo Italiano ha rinnovato con la #Fiorentina ?? #SpaceViola #Fiorentina - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Fiorentina, Italiano ha rinnovato fino al 2024 -

Commenta per primo 'ACFcomunica di aver rinnovato il contratto dell'allenatore Vincenzo Italiano e del suo staff ... Questa la notacon cui il club viola ufficializza il ...A pochi giorni dall'aperturasi fa sempre più accesa questa sessione di calciomercato estiva. Come nella passata .... Valige pronte per Bartomiej Drgowski , destinazione Spagna: l' ...Ufficiale il rinnovo di Italiano con la Fiorentina: "Vincenzo Italiano e il suo staff rinnovano con la Fiorentina fino alla stagione 2023-24, con opzione a favore del Club per la Stagione 2024-25", si ...E' ufficiale il rinnovo con la Fiorentina di Vincenzo Italiano: contratto fino al 2024 con opzione di prolungamento per un'ulteriore stagione.