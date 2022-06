Fiorentina | Italiano UFFICIALE | il comunicato

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Laha annunciato il rinnovo di contratto dell’allenatore: ilLa, attraverso una nota, hail rinnovo di contratto dell’allenatore Vincenzo. IL– «ACFcomunica di aver rinnovato il contratto dell’allenatore Vincenzoe del suo staff fino alla stagione 2023-24, con opzione a favore del Club per la Stagione 2024-25. La società viola, che già era legata al tecnico siciliano da un contratto anche per la prossima stagione, ha scelto, insieme al Mister, di rafforzare il rapporto in essere con un accordo su un ulteriore anno e con un miglioramento delle condizioni economiche, con l’intenzione di identificare un ...

Il tecnico si lega al club viola fino al 2024 con opzione per un'altra stagione. FIRENZE - Laha reso noto di "aver rinnovato il contratto dell'allenatore Vincenzoe del suo staff fino alla stagione 2023 - 24, con opzione a favore del club per la stagione 2024 - 25". "La ...Secondo il sito calciomercsato.com ci sarebbe un fondo arabo pronto a investire 350 milioni di euro per rilevare il club da ...Fiorentina, è ufficiale il rinnovo di Vincenzo Italiano: il tecnico siciliano ha firmato fino alla stagione 2023-2024 ...Attraverso una nota ufficiale, la Fiorentina ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Vincenzo Italiano sulla panchina viola fino al 2024, con opzione a favore del club per la stagione 2024/2025.