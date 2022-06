Fiorentina: Italiano rinnova fino al 2024. Ma ora servono rinforzi importanti (Di mercoledì 22 giugno 2022) Italiano, che percepiva una somma inferiore al milione di euro, arriverà a prendere circxa 1 milione e settecentomila euro, più bonus che non sembrano però facili da raggiungere perchè prevederebbero anche la vittoria di un trofeo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 giugno 2022), che percepiva una somma inferiore al milione di euro, arriverà a prendere circxa 1 milione e settecentomila euro, più bonus che non sembrano però facili da raggiungere perchè prevederebbero anche la vittoria di un trofeo L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

acffiorentina : Vincenzo Italiano e il suo staff rinnovano con la Fiorentina fino alla stagione 2023-24, con opzione a favore del C… - acffiorentina : Vincenzo Italiano rinnova con i Viola?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina #Italiano - acffiorentina : ???????????????? ???????????????? ??? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina #Italiano - IlianRagman : #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina #Italiano...un solo GRIDO un sol COLORE forza VIOLA forza FIORE ?????? - SpecialeLuca : Barone: 'La Fiorentina non è in vendita' Tutto, o quasi, è in vendita, è solo questione di prezzo. Ma questo lo… -