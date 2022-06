Fiorentina | Italiano ha firmato Guiderà i viola fino al 2024 - Sport - Calcio - lanazione it

Pubblicità

acffiorentina : Vincenzo Italiano e il suo staff rinnovano con la Fiorentina fino alla stagione 2023-24, con opzione a favore del C… - pisto_gol : La squadra della serieA che ha migliorato di più la sua produzione offensiva rispetto al passato è il #Torino di… - acffiorentina : Vincenzo Italiano rinnova con i Viola?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina #Italiano - DogDiddio1908 : @g_play84 @Manolo19973 @Dr_Hat89 @armagio ITALIANO allena la fiorentina - Sgresenda_ : RT @acffiorentina: Vincenzo Italiano e il suo staff rinnovano con la Fiorentina fino alla stagione 2023-24, con opzione a favore del Club p… -

Vincenzoha prolungato il contatto con lafino al 2024 con opzione per la stagione successiva: la società viola lo ha ufficializzato con una nota attraverso i propri canali, al termine dell'...FIRENZE - La" comunica di aver rinnovato il contratto dell'allenatore Vincenzoe del suo staff fino alla stagione 2023 - 24, con opzione a favore del Club per la Stagione 2024 - 25 ". Con ...(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Vincenzo Italiano ha prolungato il contatto con la Fiorentina fino al 2024 con opzione per la stagione successiva: la società viola lo ha ufficializzato con una nota ...La Fiorentina ha ufficializzato circa un'ora fa il rinnovo di contratto di Vincenzo Italiano. La fumata bianca, fino al 2024 con opzione per il 2025, è avvenuta all’interno del centro sportivo “Davide ...