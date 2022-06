Fiorentina-Italiano c'è la firma sul rinnovo: inizia la nuova stagione (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo settimane di attesa, non piene di spauracchi, finalmente la Fiorentina ha messo la parola fine ad una “telenovela” che rischiava... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo settimane di attesa, non piene di spauracchi, finalmente laha messo la parola fine ad una “telenovela” che rischiava...

Pubblicità

acffiorentina : Vincenzo Italiano e il suo staff rinnovano con la Fiorentina fino alla stagione 2023-24, con opzione a favore del C… - acffiorentina : ???????????????? ???????????????? ??? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina #Italiano - acffiorentina : Vincenzo Italiano rinnova con i Viola?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina #Italiano - fiorentina_it : #Barone via @ilPentasport: '#Fiorentina non in vendita. Mercato condiviso con #Italiano. #Commisso tornerà a Firenz… - STnews365 : Fiorentina, Italiano fa il punto della situazione mercato. Il tecnico ha parlato dopo il rinnovo con i viola… -