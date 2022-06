Fiorentina, Barone: «Mai avuto dubbi sul rinnovo di Italiano» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le parole di Joe Barone dopo il rinnovo di Italiano con la Fiorentina: «Siamo super contenti. Chiedo ai tifosi di starci vicino» Dopo il rinnovo di Italiano alla Fiorentina, Joe Barone ha commentato la notizia sui canali ufficiali della società. « Siamo super contenti. Non abbiamo mai avuto dubbi sull’arrivare a questo punto. Il mister è tornato dalla Sicilia per rinnovare e programmare il futuro. La tifoseria viola va rispettata. Gli attacchi che abbiamo ricevuto non sono accettabili, perché questo vuol dire che non si sta rispettando la Fiorentina e i suoi tifosi. Oggi ho letto la notizia sulla presunta vendita della società viola. Lo ribadisco: la Fiorentina non è in vendita. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le parole di Joedopo ildicon la: «Siamo super contenti. Chiedo ai tifosi di starci vicino» Dopo ildialla, Joeha commentato la notizia sui canali ufficiali della società. « Siamo super contenti. Non abbiamo maisull’arrivare a questo punto. Il mister è tornato dalla Sicilia per rinnovare e programmare il futuro. La tifoseria viola va rispettata. Gli attacchi che abbiamo ricevuto non sono accettabili, perché questo vuol dire che non si sta rispettando lae i suoi tifosi. Oggi ho letto la notizia sulla presunta vendita della società viola. Lo ribadisco: lanon è in vendita. ...

