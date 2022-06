Fiocco azzurro in casa Ferragni: l’annuncio sui social (Di mercoledì 22 giugno 2022) C’è stato un Fiocco azzurro in casa Ferragni: la famiglia ha infatti dato il benvenuto a un bellissimo piccolino. Ecco chi è e come si chiama il nuovo arrivato. La… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Gabriella su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 22 giugno 2022) C’è stato unin: la famiglia ha infatti dato il benvenuto a un bellissimo piccolino. Ecco chi è e come si chiama il nuovo arrivato. La… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Gabriella su BlogLive.it.

