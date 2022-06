Finto fotografo bergamasco condannato a tre anni | adescò una sedicenne sul web

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Bergamo. Si spacciava perdi moda per carpire ad una ragazzina, all’epoca 16enne, foto via via sempre più osé. Il Tribunale di Reggio Emilia hain abbreviato un 23ennea 3di reclusione e al pagamento di 16mila euro di multa. I fatti risalgono al 2019: il giovane, allora 21enne, aveva notato le foto che la ragazzina aveva postato sui suoi profili social. L’aveva quindi contattata presentandosi comedi moda chiedendole alcuni scatti da mandare a grandi aziende del settore: dapprima del viso, delle mani e dei piedi, poi in biancheria intima. Infine nuda e intenta in atti di autoerotismo. Nel frattempo la 16enne era stata contattata anche da una fantomatica Elena, che le aveva raccontato di essere caduta pure lei nella trappola e le aveva consigliato di ...