Finale Champions, i tifosi disabili del Liverpool: «Ha cambiato le nostre vite, abbiamo ancora paura» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ieri il rappresentante dei tifosi disabili del Liverpool è stato ascoltato dal senato francese. Il Telegraph e L’Equipe ne scrivono. Prima ancora che iniziasse il dibattito, scrive il quotidiano francese, François-Noël Buffet, presidente della commissione legge del Senato, ha sentenziato: «Diciamolo chiaramente, perché le cose sono ormai ovvie: i tifosi inglesi non sono stati all’origine degli incidenti». Davanti ai parlamentari si sono presentati il presidente dell’Associazione tifosi disabili del club inglese, Ted Morris. Ha definito la sua esperienza allo Stade de France, per la Finale di Champions League contro il Real Madrid, «un’esperienza assolutamente orrenda» che lo ha fatto ripiombare nel ricordo di quanto era successo a ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ieri il rappresentante deidelè stato ascoltato dal senato francese. Il Telegraph e L’Equipe ne scrivono. Primache iniziasse il dibattito, scrive il quotidiano francese, François-Noël Buffet, presidente della commissione legge del Senato, ha sentenziato: «Diciamolo chiaramente, perché le cose sono ormai ovvie: iinglesi non sono stati all’origine degli incidenti». Davanti ai parlamentari si sono presentati il presidente dell’Associazionedel club inglese, Ted Morris. Ha definito la sua esperienza allo Stade de France, per ladiLeague contro il Real Madrid, «un’esperienza assolutamente orrenda» che lo ha fatto ripiombare nel ricordo di quanto era successo a ...

