Fifa-E Nations Cup 2022: anche l'Italia tra le 24 qualificate alla fase finale (Di mercoledì 22 giugno 2022) l'Italia è tra le 24 nazionali qualificate alla Fifa-E Nations Cup 2022. alla fase di qualificazione si erano iscritte 84 squadre ed ora si è completato il quadro delle finaliste, che dal 27 al 30 luglio si daranno battaglia. Ogni nazionale potrà essere rappresentata da un massimo di tre giocatori. Le squadre si sfideranno in un 2vs2 nella corsa al trofeo, che mette in palio un montepremi di 400 mila euro. Il sorteggio della fase a gironi, con la Danimarca come Paese ospitante, è fissato per il prossimo 4 luglio. SportFace.

