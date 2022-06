Festa patronale di Anzio: nel weekend la 26ma edizione della gara di pesca per bambini (Di mercoledì 22 giugno 2022) Anzio – In occasione della Festa di Sant’Antonio da Padova, patrono di Anzio, il circolo pesca sportiva di Anzio CPSA, domenica 26 giugno 2022, a partire dalle ore 16.00 alle ore 18.30, organizza la 26° edizione della gara di pesca per bambini dai 7 ai 14 anni, presso la banchina piccola pesca di Anzio (lato sud/sud-ovest). Il raduno è fissato alle 15,30 e la quota di partecipazione è di 2 euro. L’iniziativa è a scopo benefico. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 giugno 2022)– In occasionedi Sant’Antonio da Padova, patrono di, il circolosportiva diCPSA, domenica 26 giugno 2022, a partire dalle ore 16.00 alle ore 18.30, organizza la 26°diperdai 7 ai 14 anni, presso la banchina piccoladi(lato sud/sud-ovest). Il raduno è fissato alle 15,30 e la quota di partecipazione è di 2 euro. L’iniziativa è a scopo benefico. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ...

