Ferrara, trovato un posto in ospedale per l’11enne che soffre di grave anoressia: sarà ricoverata a Bologna (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una ragazza di 11 anni che soffre di anoressia ha rischiato la vita a causa delle difficoltà riscontrate dai genitori nel riuscire a trovare un posto disponibile in un centro di cura specializzato che potesse ricoverarla. Ora la buona notizia: sarà il centro specializzato di Bologna al policlinico Sant’Orsola ad accoglierla. I genitori avevano lanciato l’allarme per la mancanza di posti: «Abbiamo ottenuto il risultato che abbiamo cercato e che abbiamo a lungo sperato – fa sapere il padre al Comune di Ferrara – Nostra figlia in mattinata è stata trasferita nel centro specializzato del Sant’Orsola. Questo obiettivo è stato ottenuto grazie alla solidarietà, alla vicinanza, alla competenza di tante persone. L’auspicio è che “questa vicenda serva ad accendere i riflettori sulle situazioni ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una ragazza di 11 anni chediha rischiato la vita a causa delle difficoltà riscontrate dai genitori nel riuscire a trovare undisponibile in un centro di cura specializzato che potesse ricoverarla. Ora la buona notizia:il centro specializzato dial policlinico Sant’Orsola ad accoglierla. I genitori avevano lanciato l’allarme per la mancanza di posti: «Abbiamo ottenuto il risultato che abbiamo cercato e che abbiamo a lungo sperato – fa sapere il padre al Comune di– Nostra figlia in mattinata è stata trasferita nel centro specializzato del Sant’Orsola. Questo obiettivo è stato ottenuto grazie alla solidarietà, alla vicinanza, alla competenza di tante persone. L’auspicio è che “questa vicenda serva ad accendere i riflettori sulle situazioni ...

Pubblicità

matteoG1990 : @tizisonoio L’ha trovato chiunque. Comunque può venire direttamente a trovarmi in reparto a Ferrara :) - Patrizi86153747 : @PRELEMI44 Ma sei di Ferrara? Io si ma purtroppo per la mia età non ho trovato nessuno che mi accompagnasse a vederlo ?? - Andrea38914956 : @Marcellinosuper @Paolo__Ferrara Evidentemente non hanno trovato ancora nessun compagno che pulisce e mantiene font… - MariaKostourou : @ValeryMell1 @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @mbmarino @straditeresa… - Crpzo : -