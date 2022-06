Fed | Powell | ' contro inflazione abbiamo strumenti e determinazione necessari' **

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. - (Adnkronos) - "Alla Fed siamo consapevoli delle difficoltà che l'elevatasta causando" agli americani, ma "restiamo fortemente impegnati a riportare l'al ribasso e ci stiamo muovendo rapidamente" per abbassarla. Lo sottolinea il presidente della Federal Reserve Jerome, nella dichiarazione introduttiva della audizione alla commissione bancaria del Senato. Ma - assicura - "sia gliche lache serve per ripristinare la stabilità dei prezzi" per famiglie e imprese. "È essenziale ridurre l'se vogliamo avere un periodo prolungato di solide condizioni del mercato del lavoro a vantaggio di tutti" aggiunge.

Pubblicità

cripto_ita : Possibile che anche a luglio vedremo altri 75 punti base di aumento secondo Reuters. Mercati in rosso in attesa del… - rennydee : ?? Dalle 15.30 parla POWELL della FED! ?? Segui la diretta nella TRADING ZONE - PjRisk : Buongiorno #Traders ! Nuovo #video aggiornamento dai #mercatifinanziari ! - doveinvestire1 : Dopo una breve pausa rialzista degli ultimi due giorni, sui #mercati torna a dominare il 'risk-off', con gli invest… - notiziariofinan : Oggi il presidente della Fed presenta il rapporto sulla politica monetaria davanti alla commissione Bancaria del Se… -

Il Sole 24 ORE

... Jerome, al Congresso, previsti per oggi e domani, giovedì, 23 giugno. Si cercano indizi sulla future mosse dellaper frenare l'inflazione. La scorsa settimana, la banca centrale ...Il presidente della, Jerome, ha sottolineato che la Banca centrale e' "totalmente concentrata" sul far tornare l'inflazione all'obiettivo del 2%. In un rapporto al Congresso, laha poi ... Borse e petrolio in rosso aspettando Powell, tonfo Saipem dopo lancio aumento di capitale Si muove in area 1.05 il cross eur/usd mentre sale l'attesa per gli interventi del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, al ...“La valuta statunitense sta cercando di ri-assestarsi dopo le novità dell’ultimo Fomc e oggi l’attesa è per l’audizione di Powell, onde cercare di capire se alla prossima riunione di luglio la Fed ...