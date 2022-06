Fdi | De Priamo | su Osp Covid da sinistra occasione sprecata

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma – “Sulla delibera sull’OSPla maggioranza a trazione PD ha perso l’di trarre spunto dalle proposte che provenivano dall’opposizione e prevedere per tutta la città la proroga per le occupazioni di suolo pubblico in deroga avviate con l’emergenza.” “La delibera portata in aula dalla maggioranza, pur prevedendo come richiesto da noi la proroga delle osp fino a dicembre, ha inserito una norma che, a partire dal 1 ottobre, esclude di fatto tutto il territorio del Municipio I da questi benefici.” “Una ingiusta penalizzazione in una zona cruciale in cui bisogna affermare un modello di dehors nel rispetto del decoro e contro l’abusivismo ma con la volontà di perseguire lo sviluppo e il rilancio del commercio e del turismo nella nostra città, volontà che è venuta meno con l’inserimento, da parte della maggioranza, ...