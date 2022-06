FBI: Most Wanted, la caccia ai latitanti più pericolosi d’America torna su Italia 1 (Di mercoledì 22 giugno 2022) FBI Most Wanted Debutta in prima serata su Italia 1 – giovedì 23 giugno – la II stagione di «FBI: Most Wanted». Lo spin-off di “FBI” (serie in onda su Rai2) in prima visione assoluta è prodotto dal Re Mida della tv generalista a stelle e strisce Dick Wolf (Chicago franchising, Law & Order franchising). Al centro della seconda stagione le imprese della Fugitive Task Force dell’FBI, divisione che ha il compito di rintracciare e catturare i criminali latitanti più pericolosi d’America. A capo della squadra, l’agente speciale e supervisore Jess LaCroix (Julian McMahon che lascerà al termine della terza stagione già trasmessa negli Usa). Sotto il suo comando un team di specialisti fidati: il vicecapo ed esperta di medicina legale Sheryll Barnes ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 22 giugno 2022) FBIDebutta in prima serata su1 – giovedì 23 giugno – la II stagione di «FBI:». Lo spin-off di “FBI” (serie in onda su Rai2) in prima visione assoluta è prodotto dal Re Mida della tv generalista a stelle e strisce Dick Wolf (Chicago franchising, Law & Order franchising). Al centro della seconda stagione le imprese della Fugitive Task Force dell’FBI, divisione che ha il compito di rintracciare e catturare i criminalipiù. A capo della squadra, l’agente speciale e supervisore Jess LaCroix (Julian McMahon che lascerà al termine della terza stagione già trasmessa negli Usa). Sotto il suo comando un team di specialisti fidati: il vicecapo ed esperta di medicina legale Sheryll Barnes ...

