Fattura elettronica San Marino, ancora pochi giorni (obbligo dal 1° luglio) (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ricordiamo, infatti, che, secondo quanto previsto dal decreto MEF del 21 giugno 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2021) Allo stesso tempo è stato previsto un periodo transitorio ... Leggi su investireoggi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ricordiamo, infatti, che, secondo quanto previsto dal decreto MEF del 21 giugno 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 152021) Allo stesso tempo è stato previsto un periodo transitorio ...

Pubblicità

DoxeeInc : Webinar Alert! Ti aspettiamo domani per scoprire quali sono i prossimi Paesi europei che implementeranno la… - infoitinterno : Fatturazione: La fattura elettronica si allarga ai forfettari, la scelta giusta tra efficienza e risparmio - Il Sol… - AnonimoQuadraro : RT @ariannagalati_: Fattura elettronica: quale provider/sito/piattaforma usate? Come vi trovate? Cosa sconsigliate? (Stamani il socio @Ano… - ariannagalati_ : Fattura elettronica: quale provider/sito/piattaforma usate? Come vi trovate? Cosa sconsigliate? (Stamani il socio… - meetmyhideside : @SlKim Emettere fattura elettronica verso la PA. -