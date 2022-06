Fattori politici che influenzano l’industria dei casinò online in Italia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dalle vicende che hanno toccato il senatore Laboccetta ai finanziamenti trasversali della Snai: poco noti, ma continui (e non sempre trasparenti) sono i contatti tra aziende del settore dei casino online e chi ci rappresenta (la classe politica). Berlusconi disse di voler togliere l’Imu, aumentando le tasse. Ma è di famiglia la super-società di scommesse… Consulenze, sponsorizzazioni di campagne elettorali e finanziamenti ai partiti. L’intreccio tra Azzardopoli e politica ha le spalle larghe. Saltano fuori di tanto in tanto questi legami, soprattutto grazie al lavoro dell’antimafia. Qualche altra volta, basta dare un’occhiata ai bilanci delle grandi aziende degli online casino Italia per scoprire manfrine trasversali. Dal futuro sindaco di Roma Alemanno all’ex tesoriere dei Ds Sposetti. Per concludere con Berlusconi, che ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dalle vicende che hanno toccato il senatore Laboccetta ai finanziamenti trasversali della Snai: poco noti, ma continui (e non sempre trasparenti) sono i contatti tra aziende del settore dei casinoe chi ci rappresenta (la classe politica). Berlusconi disse di voler togliere l’Imu, aumentando le tasse. Ma è di famiglia la super-società di scommesse… Consulenze, sponsorizzazioni di campagne elettorali e finanziamenti ai partiti. L’intreccio tra Azzardopoli e politica ha le spalle larghe. Saltano fuori di tanto in tanto questi legami, soprattutto grazie al lavoro dell’antimafia. Qualche altra volta, basta dare un’occhiata ai bilanci delle grandi aziende deglicasinoper scoprire manfrine trasversali. Dal futuro sindaco di Roma Alemanno all’ex tesoriere dei Ds Sposetti. Per concludere con Berlusconi, che ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : schermarsi dai problemi politici interni). Potrebbe riconquistare terreno a sud ma è molto difficile che ci riesca… - simoventurini1 : RT @_Nico_Piro_: schermarsi dai problemi politici interni). Potrebbe riconquistare terreno a sud ma è molto difficile che ci riesca in Donb… - ottobrerosa : RT @_Nico_Piro_: schermarsi dai problemi politici interni). Potrebbe riconquistare terreno a sud ma è molto difficile che ci riesca in Donb… - Rosyfree74 : RT @_Nico_Piro_: schermarsi dai problemi politici interni). Potrebbe riconquistare terreno a sud ma è molto difficile che ci riesca in Donb… - thelondonboys47 : RT @_Nico_Piro_: schermarsi dai problemi politici interni). Potrebbe riconquistare terreno a sud ma è molto difficile che ci riesca in Donb… -