Fashion Week, le tendenze in passerella durante il weekend (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un Weekend da Fashion Week, quello appena passato e svoltosi a Milano. Le case di alta moda, da Armani e Versace, hanno mostrato le proprie collezioni uomo per la Primavera/Estate 2023 evidenziando già da ora quali saranno le tendenze. Si riaccende la moda mania in quel di Milano e il merito va alla Fashion Week con focus maschile che propone nuove collezioni e tendenze del passato che tornano in passerella, pronte a conquistare i Fashion addicted. Diverse le maison che hanno catturato l'attenzione durante il Weekend con proposte che traggono ispirazione anche dagli Anni '90, come Dolce&Gabbana. Crediti: Versace/InstagramEmporio Armani invece propone una collezione che punta alla leggerezza, alla ...

