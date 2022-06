Falsi incidenti, undici arresti: tre avvocati e medici indagati (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNella mattinata odierna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 11 persone (delle quali 4 destinatarie della misura coercitiva carceraria, 4 della misura degli arresti domiciliari, una dell’obbligo di dimora e due della sospensione dall’esercizio della professione di consulente per infortunistica stradale) emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica, in quanto gravemente indiziate, allo stato delle indagini, di “associazione per delinquere” finalizzata alla “truffa in danno di istituto di assicurazione”, nonché di “Falsità materiale ed ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”. L’attività di indagine ha consentito di disvelare l’esistenza di tre distinti gruppi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNella mattinata odierna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 11 persone (delle quali 4 destinatarie della misura coercitiva carceraria, 4 della misura deglidomiciliari, una dell’obbligo di dimora e due della sospensione dall’esercizio della professione di consulente per infortunistica stradale) emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica, in quanto gravemente indiziate, allo stato delle indagini, di “associazione per delinquere” finalizzata alla “truffa in danno di istituto di assicurazione”, nonché di “tà materiale ed ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”. L’attività di indagine ha consentito di disvelare l’esistenza di tre distinti gruppi ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Falsi incidenti, undici arresti: tre avvocati e medici indagati ** - ottopagine : Avellino. 74 falsi incidenti, 11 arresti: tre avvocati e 17 medici indagati #Avellino - ottopagine : Falsi incidenti stradali in Irpinia: blitz all'alba, 11 arresti, 250 indagati #Avellino - viasatonline : Artifici e raggiri, incidenti falsi e truffe ai danni delle assicurazioni. La #ScatolaNera come uno strumento per r… - europeista79 : @di_reddito Purtroppo il ricorso a falsi testimoni è una cosa frequentissima in questo paese di merda... ci si può… -