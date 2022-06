F1: Red Bull, sospeso il collaudatore Vips per commento razzista sui social (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. - (Adnkronos) - La Red Bull ha sospeso "con effetto immediato" il pilota estone Juri Vips, che fa parte della sua struttura junior, dopo aver fatto un commento razzista durante un video in una trasmissione su 'Twitch'. "La Red Bull Racing ha sospeso il pilota junior Juri Vips da tutti i compiti del team con effetto immediato, in attesa di un'indagine completa sull'incidente", ha affermato il team in una concisa dichiarazione sui social media. Il team austriaco ha ricordato che "come organizzazione" condannano "gli abusi di qualsiasi tipo" e che hanno "una politica di tolleranza zero per il linguaggio o il comportamento razzista". Il 21enne pilota estone è un collaudatore della Red ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. - (Adnkronos) - La Redha"con effetto immediato" il pilota estone Juri, che fa parte della sua struttura junior, dopo aver fatto undurante un video in una trasmissione su 'Twitch'. "La RedRacing hail pilota junior Jurida tutti i compiti del team con effetto immediato, in attesa di un'indagine completa sull'incidente", ha affermato il team in una concisa dichiarazione suimedia. Il team austriaco ha ricordato che "come organizzazione" condannano "gli abusi di qualsiasi tipo" e che hanno "una politica di tolleranza zero per il linguaggio o il comportamento". Il 21enne pilota estone è undella Red ...

