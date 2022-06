F1, Max Verstappen: “Il problema del porpoising? Ci sono sport più pericolosi del nostro” (Di mercoledì 22 giugno 2022) C’è di cui discutere. Quanto è accaduto alla vigilia del GP del Canada, nono round del Mondiale 2022 di F1, alimenta i confronti. La Federazione Internazionale, come è noto, ha deciso di intervenire in merito al problema del porpoising, giustificando la propria presa di posizione per motivi di sicurezza. E così, salvo ripensamenti, si dovrebbe già dal prossimo appuntamento di Silverstone andare a incidere sulle monoposto, sulla base di alcuni parametri che dovranno essere rispettati. Una decisione che ha avuto delle reazioni e dal punto di vista del campione del mondo in carica, Max Verstappen, c’è poco accordo: “Ci sono tanti sport che portano ad un danneggiamento del corpo a livello generale. Quando ti ritiri a fine carriera, non sarai mai com’eri a 20 anni, va semplicemente così. I calciatori hanno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) C’è di cui discutere. Quanto è accaduto alla vigilia del GP del Canada, nono round del Mondiale 2022 di F1, alimenta i confronti. La Federazione Internazionale, come è noto, ha deciso di intervenire in merito aldel, giustificando la propria presa di posizione per motivi di sicurezza. E così, salvo ripensamenti, si dovrebbe già dal prossimo appuntamento di Silverstone andare a incidere sulle monoposto, sulla base di alcuni parametri che dovranno essere rispettati. Una decisione che ha avuto delle reazioni e dal punto di vista del campione del mondo in carica, Max, c’è poco accordo: “Citantiche portano ad un danneggiamento del corpo a livello generale. Quando ti ritiri a fine carriera, non sarai mai com’eri a 20 anni, va semplicemente così. I calciatori hanno ...

