F1, Gran Bretagna ultima spiaggia per Ferrari? Se Red Bull vince a Silverstone, il Mondiale 2022 è “finito”. Lo dice la storia! (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’affermazione di Max Verstappen nel Gran Premio del Canada rappresenta il 6° successo consecutivo raccolto dalla Red Bull in questo Mondiale di Formula Uno. Alle due vittorie nelle prime tre gare arpionate da Charles Leclerc e dalla Ferrari, è infatti seguito un ricco filotto da parte del Drink Team. Proprio questo fatto merita di essere approfondito, perché apre un fronte inedito in merito al Gran Premio di Gran Bretagna. Verrebbe da dire che se uno tra l’olandese e Sergio Perez dovesse imporsi anche a Silverstone, allora potremmo considerare il titolo iridato 2022 già acquisito dalla struttura diretta da Christian Horner. Perché? Andiamo a spiegarlo. Nella storia della F1 è capitato 10 volte che un team abbia inanellato almeno 7 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’affermazione di Max Verstappen nelPremio del Canada rappresenta il 6° successo consecutivo raccolto dalla Redin questodi Formula Uno. Alle due vittorie nelle prime tre gare arpionate da Charles Leclerc e dalla, è infatti seguito un ricco filotto da parte del Drink Team. Proprio questo fatto merita di essere approfondito, perché apre un fronte inedito in merito alPremio di. Verrebbe da dire che se uno tra l’olandese e Sergio Perez dovesse imporsi anche a, allora potremmo considerare il titolo iridatogià acquisito dalla struttura diretta da Christian Horner. Perché? Andiamo a spiegarlo. Nella storia della F1 è capitato 10 volte che un team abbia inanellato almeno 7 ...

