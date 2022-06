Eurospin | offerte e promozioni dal 23 giugno al 3 luglio | sfoglia il nuovo volantino

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Continuano lee leda, con une con nuovi sconti e ‘affari’ da accaparrarsi dal prossimo 23a domenica 3. In promozione, tra le tante cose, molte specialità sarde, con formaggi, salumi e pasta fresca, ma gli sconti riguardano anche accessori per la cucina, elementi d’arredo per la casa e tutto ciò che serve per la manutenzione dell’auto. Cosa è in promozione aIn promozione tantissimi prodotti, come l’arrosto di petto di pollo (a 1,09 euro), le pesche nettarine gialle (a 1,79 euro), l’arista di suino a fette (a 5,49 euro), le confezioni di filetti di tonno a pinne gialle a 2,99 euro. Biscotti, bibite, ma anche elettrodomestici come la friggitrice ad aria, la piastra a induzione, il ...