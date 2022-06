Europeo Femminile, Giacinti: «Fisicamente ho recuperato al 100%» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le parole di Valentina Giacinti in vista dell’Europeo Femminile in partenza a breve: «Sto solo pensando all’Europeo, il mercato…» Valentina Giacinti ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista dell’Europeo dell’Italia Femminile. Ecco cosa ha detto: «Mi ha disturbato un po’ cambiare squadra a gennaio, in questi sei mesi sono maturata ancor di più non mi sta toccando niente, sto solo pensando all’Europeo, il mercato e la destinazione sarà quel che sarà, se andrò in un’altra squadra è perchè ci saranno tante cose positive ed è magari una squadra meglio per me. Fisicamente ho recuperato al 100%, mi sento bene, devo ringraziare la Fiorentina che mi ha aiutato molto in questo periodo e mi ha fatto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le parole di Valentinain vista dell’in partenza a breve: «Sto solo pensando all’, il mercato…» Valentinaha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista dell’dell’Italia. Ecco cosa ha detto: «Mi ha disturbato un po’ cambiare squadra a gennaio, in questi sei mesi sono maturata ancor di più non mi sta toccando niente, sto solo pensando all’, il mercato e la destinazione sarà quel che sarà, se andrò in un’altra squadra è perchè ci saranno tante cose positive ed è magari una squadra meglio per me.hoal, mi sento bene, devo ringraziare la Fiorentina che mi ha aiutato molto in questo periodo e mi ha fatto ...

