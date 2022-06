Europei U19 | l’Inghilterra vince 4-0 contro la Serbia L’Israele si impone sull’Austria 4-2

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Seconda giornata valida per i gironi dell’Europeo Under 19.la4-0 e si aggiudica la vetta della classifica..affonda l’Austria e resta in seconda posizione.batte l’Austria per 4-2. Match che si pone subito in discesa per i ragazzi di mister Haim, che sbloccano il risultato al quinto minuto grazie alla rete firmata da Abed di testa. Il pareggio arriva al minuto 24 con la sassata dal limite dell’area insaccata da Jasic. Poi, il nuovo vantaggio delcon il gran gol di Lugasi, che coordinandosi bene in area calcia di prima intenzione alla sinistra del portiere. Ad inizio ripresa sono ancora i biancoblù a gestire il gioco, conquistando un rigore al 52esimo e trovando la rete del 3-1. E’ Madmon a posizionarsi ...

