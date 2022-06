Europei di Scherma: il cielo di Antalya è azzurro (Di mercoledì 22 giugno 2022) La seconda giornata di gare, ai Campionati Europei di Scherma in corso ad Antalya (Turchia), è dedicata alle gare di fioretto maschile individuale e di spada femminile individuale. I fiorettisti azzurri, convocati dal CT jesino Stefano Cerioni per questa manifestazione sono: l’umbro Alessio Foconi (Aereonautica) n° 3 del mondo, il siciliano, ma di casa Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) La seconda giornata di gare, ai Campionatidiin corso ad(Turchia), è dedicata alle gare di fioretto maschile individuale e di spada femminile individuale. I fiorettisti azzurri, convocati dal CT jesino Stefano Cerioni per questa manifestazione sono: l’umbro Alessio Foconi (Aereonautica) n° 3 del mondo, il siciliano, ma di casa Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

Federscherma : OROOOOOOOOO ???? Le fiorettiste trionfano agli Europei di Antalya nella prova a squadre superando la Francia in final… - Agenzia_Ansa : Scherma: agli Europei Italia medaglia d'oro nel fioretto. Battuta la Francia nella finale di Antalya #ANSA - Agenzia_Ansa : Europei di scherma, Italia d'argento nella spada femminile #ANSA - ilgiornale : L'Italia del fioretto maschile ha battuto in finale la Francia per 45-38. Ennesimo grande risultato della scherma a… - Dario_Ghiro : RT @juventusfc: Complimenti a Daniele Garozzo e agli azzurri che hanno conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Europei di scherma in co… -