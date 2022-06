Eurobarometro: gli italiani non sono pro-Russia, temono gli effetti della guerra (Di mercoledì 22 giugno 2022) AGI - Gli italiani non sono pro-Russia, nonostante la narrazione, ma temono gli effetti della guerra contro l'Ucraina sulle proprie tasche. Tuttavia danno pieno sostegno all'Europa e sono convinti che sia un bene farne parte. E' quanto emerge, in estrema sintesi, dall'ultimo Eurobarometro del Parlamento europeo che è stato condotto dal 19 aprile al 16 maggio 2022 coinvolgendo 26.578 intervistati nei 27 Stati membri dell'Ue. Cominciando dai numeri, il 65% degli europei vede l'appartenenza all'Ue come positiva, il risultato più alto dal 2007. Un dato che per gli italiani pero' è fermo al 49% con un 10% che ritiene sia una male. Le sanzioni economiche dell'Ue contro la Russia sono ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 giugno 2022) AGI - Glinonpro-, nonostante la narrazione, maglicontro l'Ucraina sulle proprie tasche. Tuttavia danno pieno sostegno all'Europa econvinti che sia un bene farne parte. E' quanto emerge, in estrema sintesi, dall'ultimodel Parlamento europeo che è stato condotto dal 19 aprile al 16 maggio 2022 coinvolgendo 26.578 intervistati nei 27 Stati membri dell'Ue. Cominciando dai numeri, il 65% degli europei vede l'appartenenza all'Ue come positiva, il risultato più alto dal 2007. Un dato che per glipero' è fermo al 49% con un 10% che ritiene sia una male. Le sanzioni economiche dell'Ue contro la...

