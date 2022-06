Euro Under 19, Inghilterra in semifinale: 4-0 alla Serbia di Lazetic. Raggiunte Italia e Francia (Di mercoledì 22 giugno 2022) L'Inghilterra Under 19 batte nettamente 4-0 i pari età della Serbia (titolare ma a secco il milanista Lazetic) e accede così... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 giugno 2022) L'19 batte nettamente 4-0 i pari età della(titolare ma a secco il milanista) e accede così...

Pubblicità

enrica_corti : @zenangeo @Steve140971 @andresalis C'è una promo famiglia in sud!! 2 genitori + 1 under 14 a 250 euro totali!!!! - alepacia95 : @livingbychanel Non pagheranno 200 euro gli under 16 - livingbychanel : Scandaloso che praticamente un under 16 poi alla fine debba pagare 200 euro in più per i big match, allora non lo f… - Grifoman1 : RT @Grifoman1: ????????OFFERTONA! Sky riferisce infatti che da Vinovo sarebbe stata presentata al club rossoblù un'offerta da 2 milioni di euro… - Grifoman1 : ????????OFFERTONA! Sky riferisce infatti che da Vinovo sarebbe stata presentata al club rossoblù un'offerta da 2 milion… -