(Di mercoledì 22 giugno 2022) La loro è una vocazione sincera, nata da un sogno, piuttosto che da una tragedia familiare: un sogno grande e senza ritorno personale, quello di aiutare persone in stato di bisogno, in una terra in cui, ancora oggi, le cose sono molto complicate per chi cerca di fare del bene. Stiamo parlando dei coniugi siciliani Fabio Ruvolo e Rossana Amico, fondatori della Cooperativa Socialeche, dal niente, nella provincia di Caltanissetta ha saputo tessere una ragnatela virtuosa di buone pratiche sociali e di occasioni di inserimento professionale per giovanididomestica,. “ci chiedono se il motivo del nostro impegno nasca da un’esperienza familiare – confessa a Luce! Fabio Ruvolo, ...

Etnos, dove tutti aiutano tutti: "Da noi disabili, rifugiati, anziani e donne vittime di violenza lavorano insieme"

