Esami di Stato, al via la prima prova scritta per oltre 500mila maturandi (Di mercoledì 22 giugno 2022) . Il ministro Bianchi: “L’Esame va vissuto con entusiasmo” Al via oggi gli Esami di Stato per oltre 500mila studenti italiani. Le prove si svolgono in presenza dopo due anni di stop dovute all’emergenza sanitaria, che tuttavia continua a incombere, ma il ministro Bianchi ha previsto la prova suppletiva (6-7 luglio) per i positivi. Proprio il ministro Bianchi ha dichiarato al Corriere della Sera: “Abbiamo cercato di dare ai ragazzi degli spunti di riflessione a partire da un argomento o da un autore. Non è tanto importante che dimostrino di aver studiato, ma che sappiano argomentare il loro punto di vista con un uso appropriato e responsabile delle parole, perché ogni parola è un monumento. L’esame serve per valutare la maturazione di una persona, la sua capacità di rendersi responsabile di un pensiero ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 giugno 2022) . Il ministro Bianchi: “L’Esame va vissuto con entusiasmo” Al via oggi glidiperstudenti italiani. Le prove si svolgono in presenza dopo due anni di stop dovute all’emergenza sanitaria, che tuttavia continua a incombere, ma il ministro Bianchi ha previsto lasuppletiva (6-7 luglio) per i positivi. Proprio il ministro Bianchi ha dichiarato al Corriere della Sera: “Abbiamo cercato di dare ai ragazzi degli spunti di riflessione a partire da un argomento o da un autore. Non è tanto importante che dimostrino di aver studiato, ma che sappiano argomentare il loro punto di vista con un uso appropriato e responsabile delle parole, perché ogni parola è un monumento. L’esame serve per valutare la maturazione di una persona, la sua capacità di rendersi responsabile di un pensiero ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Agli Esami di stato, sia del primo che del secondo ciclo, verrà meno l'obbligo di indossare la mascherina,… - 361_magazine : Esami di Stato, al via la prima prova scritta per oltre 500mila maturandi - dottorpax : Nelle buste ci sono gli esami. Ogni esame è preassegnato, con codice personale e numero del banco. Ogni studente de… - trentunozerotto : @mecna “e sono gasato, come dopo la prova orale agli esami di stato” - luisjimin : a causa di una ciste che avevo sul coccige ho dovuto fare tutti gli esami scritti in piedi immaginate una sfilza di… -