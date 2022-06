Esami di maturità, gli auguri della Meloni: “Il domani è vostro” (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA – “Si torna tra i banchi di scuola, ma questa volta sarà l’ultima. Con l’esame di maturità si conclude non solo un percorso didattico, ma anche di vita, fatto di emozioni, paure e sentimenti. Questo esame segnerà il vostro passaggio all’età adulta e a voi – ragazze e ragazzi che affronterete questo importante momento – faccio il mio più sincero in bocca al lupo. Forza, determinazione e coraggio: il domani è vostro, vivetelo intensamente”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in occasione dell’inizio degli Esami di maturità. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA – “Si torna tra i banchi di scuola, ma questa volta sarà l’ultima. Con l’esame disi conclude non solo un percorso didattico, ma anche di vita, fatto di emozioni, paure e sentimenti. Questo esame segnerà ilpassaggio all’età adulta e a voi – ragazze e ragazzi che affronterete questo importante momento – faccio il mio più sincero in bocca al lupo. Forza, determinazione e coraggio: il, vivetelo intensamente”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, in occasione dell’inizio deglidi. L'articolo L'Opinionista.

