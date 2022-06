Esame farsa di Suarez: il PM di Perugia chiede il proscioglimento per l'avvocatessa Turco, il legale della Juve (Di mercoledì 22 giugno 2022) L'Esame farsa sostenuto da Luis Suarez si arricchisce di una nuova pagina. Oggi è infatti andata in scena l'udienza preliminare... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 giugno 2022) L'sostenuto da Luissi arricchisce di una nuova pagina. Oggi è infatti andata in scena l'udienza preliminare...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: Esame farsa di #Suarez: il PM di #Perugia chiede il proscioglimento per l'avvocatessa #Turco, il legale della #Juve https://t… - sportli26181512 : Esame farsa di Suarez: il PM di Perugia chiede il proscioglimento per l'avvocatessa Turco, il legale della Juve: L'… - cmdotcom : Esame farsa di #Suarez: il PM di #Perugia chiede il proscioglimento per l'avvocatessa #Turco, il legale della #Juve - sportli26181512 : #Governance #Notizie Caso Suarez, il Pm: prosciogliere il legale incaricato della Juve: Il proscioglimento dell’avv… - ispanico_ : @frabrunaaaaaa Baratterei quella farsa di esame per rifare gli ultimi 6 mesi del quinto in condizioni normali -