Esame di maturità al via nelle Marche. Tra le tracce della prima prova d'italiano c'è un brano di Liliana Segre (Di mercoledì 22 giugno 2022) La notte prima degli esami è finita. Ci siamo: l 'Esame di maturità , per il 13.710 studenti marchigiani, è inziato con la prima prova, il tema d'italiano . Tra le tracce di testo argomentativo, ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 22 giugno 2022) La nottedegli esami è finita. Ci siamo: l 'di, per il 13.710 studenti marchigiani, è inziato con la, il tema d'. Tra ledi testo argomentativo, ...

Pubblicità

cmdotcom : #Salvini e l'esame di maturità: 'Ragazzi, sbirciate dai più bravi. Sognavo un tema sul #Milan con #Tonali e #Leao,… - Adnkronos : Maturità, si parte oggi con italiano: dalle 8.30 la prima prova dell’Esame di Stato. #maturita2022 - Agenzia_Ansa : Al via all'esame di #maturità, oggi la prova scritta di italiano - luisaMononoke : Comunque la maturità l'ho presa anche io che ho dato un esame schifoso, ho odiato la scuola fin dal primo giorno de… - BennoCesc91 : L’unico ricordo che ho della mia maturità è che la prima persona ad entrare in aula per assistere al mio esame oral… -